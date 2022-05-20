Гвардиола считает, что АПЛ выиграть сложнее, чем ЛЧ: «Много туров, борьба с травмами. Победить после 38 матчей или 6-7– есть разница»

считает, что АПЛ выиграть сложнее, чем Лигу чемпионов.

«АПЛ сложнее. Много туров, много матчей, борьба с травмами, разные ситуации. Выигрывать АПЛ в последние годы – это успех. Это не просто одна игра, как в Кубке Англии, здесь нужна стабильная команда.

Я не говорю, что чемпионов не важна. Мы бы хотели быть в Париже на следующей неделе. Победить после 38 матчей или 6-7 матчей – есть разница. Это приятно. Мы близки», – сказал тренер .

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