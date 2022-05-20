Бах об отстранении российских спортсменов: «Никто не подвергает санкциям только за то, что у человека определенный паспорт»

Глава Международного олимпийского комитета ( ) заявил, что санкции в отношении российских спортсменов являются защитными мерами и не применяются исключительно из-за их гражданства.

«Наши действия, с одной стороны, – санкции, с другой – защитные меры. Впервые в истории были отозваны олимпийские ордена у руководителей России. Мы не рекомендуем участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях или как минимум не рекомендуем демонстрировать их национальные символы.

Подчеркиваю, это защитные меры. Никто не может гарантировать безопасность из-за антироссийских и антибелорусских настроений», – заявил Бах на заседании 139-й сессии МОК.

«Наши действия находятся в канве действий других организаций, никто не подвергает санкциям только за то, что у человека определенный паспорт. Но FINA (Международная федерация плавания) и FIG (Международная федерация гимнастики) подвергли санкциям тех, кто поддержал спецоперацию (речь идет об отстранении пловца Евгения Рылова и гимнаста Ивана Куляка – Sports.ru).

Мы должны иметь в виду, что в России есть закон, по которому подвергаются наказаниям те, кто выступает против спецоперации. Поэтому в нашем случае молчание может быть посланием», – отметил глава МОК.

«Почему мы не распространили санкции на всех российских членов олимпийского сообщества? Потому что санкции должны распространяться на тех, кто ответственен за что-то. Спецоперацию начал не российский народ, не российские спортсмены, не члены МОК от России. Представьте, тогда каждый спортсмен или функционер должен отвечать за все незаконные действия своих правительств», – сказал Бах.

Говорят, отстранение России противоречит олимпийской хартии. Мы проверили – похоже, все по правилам