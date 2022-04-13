«Не было выплат ни в этом, ни в прошлом сезоне. Не понимаю, почему спортсмены страдают». Бобслеистка Сергеева об отсутствии призовых от международной федерации

Российская бобслеистка Надежда Сергеева заявила, что Международная федерация бобслея и скелетона не выплачивает призовые российским спортсменам.

– Не было выплат от Международной федерации бобслея и скелетона ни в этом, ни в прошлом сезоне. Был еще какой-то сезон до этого, когда тоже не платили.

– Почему не платили? Как объяснили?

– В прошлом сезоне говорили, что наша федерация им должна за тех, кого дисквалифицировали. Какой-то долг повис. Только не понимаю, почему сейчас спортсмены страдают. Общалась со спортсменами из других стран, им всем выплачивали.

В этом сезоне сказали, что не выплатят, потому что Россию отстранили. А то, что мы весь сезон отвыступали, это уже не катит. Они нас так демонстративно отстранили, хотя международный сезон уже закончен. Просто отстранили, чтобы не платить.

– Много денег вам должны?

– Не могу точно сказать. Это, конечно, не суммы биатлона и лыжных гонок, но точно не лишние, – сказала Сергеева.