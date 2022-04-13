Латыпов и Резцова стали лидерами сборной России по призовым за сезон-2021/22, заработав свыше 11 млн рублей (Metaratings)

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Биатлонисты Эдуард Латыпов и Кристина Резцова стали лидерами сборной России по числу призовых за сезон-2021/22.

По оценкам Metaratings, Латыпов заработал 11,7 млн рублей, Резцова – 11,4 млн. В эти суммы входят призовые за выступления на Олимпийских играх и соревнованиях под эгидой IBU. Региональные выплаты спортсменам не учитывались в рейтинге.

Призовые за сезон-2021/22

Сборная России

Мужчины

1. Эдуард Латыпов – 11,7 млн рублей

2. Александр Логинов – 11,1

3. Карим Халили – 5,9

4. Максим Цветков – 5,2

5. Антон Бабиков – 4,2

6. Даниил Серохвостов – 2,2

7. Василий Томшин – 1,4

8. Петр Пащенко – 0,7

9. Никита Поршнев – 0,6

10. Александр Поварницын – 0,6

Женщины

1. Кристина Резцова – 11,4

2. Ульяна Нигматуллина – 9,1

3. Ирина Казакевич – 6,4

4. Светлана Миронова – 6,4

5. Евгения Буртасова – 1,7

6. Валерия Васнецова – 1,6

7. Анастасия Шевченко – 1,1

8. Виктория Сливко – 0,4

9. Наталья Гербулова – 0,4

10. Лариса Куклина – 0,4

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