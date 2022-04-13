Латыпов и Резцова стали лидерами сборной России по призовым за сезон-2021/22, заработав свыше 11 млн рублей (Metaratings)

Биатлонисты Эдуард Латыпов и Кристина Резцова стали лидерами сборной России по числу призовых за сезон-2021/22.

По оценкам Metaratings, Латыпов заработал 11,7 млн рублей, Резцова – 11,4 млн. В эти суммы входят призовые за выступления на Олимпийских играх и соревнованиях под эгидой IBU. Региональные выплаты спортсменам не учитывались в рейтинге.

Призовые за сезон-2021/22

Сборная России

Мужчины

1. – 11,7 млн рублей

2. – 11,1

3. – 5,9

4. – 5,2

5. – 4,2

6. – 2,2

7. – 1,4

8. – 0,7

9. – 0,6

10. – 0,6

Женщины

1. – 11,4

2. – 9,1

3. – 6,4

4. – 6,4

5. – 1,7

6. – 1,6

7. – 1,1

8. – 0,4

9. – 0,4

10. – 0,4