Латыпов и Резцова стали лидерами сборной России по призовым за сезон-2021/22, заработав свыше 11 млн рублей (Metaratings)

Биатлонисты Эдуард Латыпов и Кристина Резцова стали лидерами сборной России по числу призовых за сезон-2021/22.
По оценкам Metaratings, Латыпов заработал 11,7 млн рублей, Резцова – 11,4 млн. В эти суммы входят призовые за выступления на Олимпийских играх и соревнованиях под эгидой IBU. Региональные выплаты спортсменам не учитывались в рейтинге.
Призовые за сезон-2021/22
Сборная России
Мужчины
1. Эдуард Латыпов – 11,7 млн рублей
2. Александр Логинов – 11,1
3. Карим Халили – 5,9
4. Максим Цветков – 5,2
5. Антон Бабиков – 4,2
6. Даниил Серохвостов – 2,2
7. Василий Томшин – 1,4
8. Петр Пащенко – 0,7
9. Никита Поршнев – 0,6
10. Александр Поварницын – 0,6
Женщины
1. Кристина Резцова – 11,4
2. Ульяна Нигматуллина – 9,1
3. Ирина Казакевич – 6,4
4. Светлана Миронова – 6,4
5. Евгения Буртасова – 1,7
6. Валерия Васнецова – 1,6
7. Анастасия Шевченко – 1,1
8. Виктория Сливко – 0,4
9. Наталья Гербулова – 0,4
10. Лариса Куклина – 0,4