Симеоне иронично поаплодировал игрокам «Ман Сити» за затяжку времени. Он вышел на поле и получил карточку

поаплодировал игрокам за затяжку времени.

Судя ответного четвертьфинала – «Манчестер Сити» (0:0) Даниэль Зиберт добавил 12 минут ко второму тайму из-за серии стычек между игроками команд.

Главный тренер «Атлетико» аплодировал к немецкому арбитру и указывал на то, что футболисты английского клуба тянут время и падают при любой возможности.

На 100-й минуте Симеоне вышел на поле, когда игра еще не была завершена, и иронично поаплодировал игрокам соперника, за что получил желтую карточку.

Фото: кадры из трансляции Ziggo Sport Voetbal / BT Sport 2

Дикий Симеоне: жест после финального свистка и реакция на затяжки «Сити»