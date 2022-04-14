Симеоне иронично поаплодировал игрокам «Ман Сити» за затяжку времени. Он вышел на поле и получил карточку

Диего Симеоне поаплодировал игрокам «Ман Сити» за затяжку времени.
Судя ответного четвертьфинала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Манчестер Сити» (0:0) Даниэль Зиберт добавил 12 минут ко второму тайму из-за серии стычек между игроками команд.
Главный тренер «Атлетико» аплодировал к немецкому арбитру и указывал на то, что футболисты английского клуба тянут время и падают при любой возможности.
На 100-й минуте Симеоне вышел на поле, когда игра еще не была завершена, и иронично поаплодировал игрокам соперника, за что получил желтую карточку.
Фото: кадры из трансляции Ziggo Sport Voetbal / BT Sport 2
Дикий Симеоне: жест после финального свистка и реакция на затяжки «Сити»