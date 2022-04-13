Ринат Баширов сообщил, что игроку системы «Салавата» отказали в операции в Финляндии.

«Мы много лет работаем с Финляндией и, может быть, чрезмерное внимание ей даже уделяем. И, к сожалению, пока все идет дальше и дальше.

Я могу рассказать, что мы планировали операцию для молодого игрока из , но нам позвонили и сказали, что российских граждан больше не обслуживают. Ничего хорошего нам это не сулит.

Не могу сказать, тренд ли это для всей страны, но, исходя из того, как это интерпретируют нам, для нас это политический момент. При этом мы не разрываем отношений с игроками», – сказал гендиректор .