«Про «Спартак» знает примерно 90% населения России». Директор клуба о болельщиках

Коммерческий директор заявил, что о клубе знает 90% населения России.

– Насколько большая аудитория болельщиков «Спартака»?

– Это размытое понятие. Не могу бросаться большими цифрами вроде сотни миллионов человек.

Размер какой конкретно аудитории вас интересует? Понятно, что «Спартак» – это первый клуб, который с большей вероятностью знают люди.

Точные цифры, кто болеет за «Спартак», датируются 2019 годом. За три года произошли большие изменения. Сейчас могу говорить только про среднюю посещаемость, абонементы.

Про «Спартак» знает примерно 90% населения страны, 100% – среди тех, кто вообще знает что-то про футбол, – сказал .