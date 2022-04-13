НБА. Плей-ин. «Атланта» примет «Шарлотт», «Новый Орлеан» – «Сан-Антонио»

В среду, 13 апреля, состоятся два матча в рамках турнира плей-ин НБА.
«Атланта» Трэя Янга дома сыграет против «Шарлотт» Ламело Болла. «Новый Орлеан» примет «Сан-Антонио» в борьбе за выход в следующий раунд плей-ин.
НБА
Плей-ин
- Дата проведения
- 14 апреля, 02.00, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 14 апреля, 04.30, «Smoothie King Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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