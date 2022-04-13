НБА. Плей-ин. «Атланта» примет «Шарлотт», «Новый Орлеан» – «Сан-Антонио»

В среду, 13 апреля, состоятся два матча в рамках турнира плей-ин .

дома сыграет против Ламело Болла. примет в борьбе за выход в следующий раунд плей-ин.

НБА

Плей-ин

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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