НБА. Плей-ин. «Атланта» примет «Шарлотт», «Новый Орлеан» – «Сан-Антонио»

Теги результаты Атланта Шарлотт Новый Орлеан Сан-Антонио НБА Ламело Болл Трэй Янг НБА плей-ин Баскетбол

В среду, 13 апреля, состоятся два матча в рамках турнира плей-ин НБА.

«Атланта» Трэя Янга дома сыграет против «Шарлотт» Ламело Болла«Новый Орлеан» примет «Сан-Антонио» в борьбе за выход в следующий раунд плей-ин.

НБА

Плей-ин

Атланта – Шарлотт
Дата проведения
14 апреля, 02.00, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Сан-Антонио
Дата проведения
14 апреля, 04.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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