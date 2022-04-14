НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Филадельфию», «Коламбус» победил «Монреаль», «Колорадо» забил 9 голов «Лос-Анджелесу»

«Рейнджерс» победили «Филадельфию» (4:0) в очередной игровой день чемпионата НХЛ.
«Коламбус» разобрался с «Монреалем» (5:1), «Колорадо» разгромил «Лос-Анджелес» (9:3).
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
- 0:1 – 11 Какко (Миллер, Гудроу)
- 0:2 – 29 Какко (Хитил)
- 0:3 – 32 Панарин (Труба)
- 0:4 – 59 Копп (Труба, Гудроу)
- Дата проведения
- 14 апреля, 02.00, «Nationwide Arena»
- 1:0 – 9 Рословик (Гавриков, Лайне)
- 2:0 – 36 Рословик (Нюквист, Лайне)
- 3:0 – 38 Лайне (Ворачек, Нюквист)
- 3:1 – 39 Пелинг (Хоффман, Сузуки)
- 4:1 – 47 Силлинджер (Бланкенбург, Бемстрем)
- 5:1 – 58 Бемстрем (Силлинджер, Ворачек)
- Дата проведения
- 14 апреля, 04.30, «Ball Arena»
- 1:0 – 3 Обе-Кубел (Байрэм, Джонсон)
- 2:0 – 4 Ничушкин (Лехконен, Байрэм)
- 3:0 – 11 Маккиннон (Рантанен, Макар)
- 4:0 – 11 Обе-Кубел (Тэйвс, Ньюхук)
- 4:1 – 22 Кемпе (Стечер, Калиев)
- 4:2 – 31 Иафалло (Лизотт, Спенс)
- 5:2 – 34 Бураковски (Маккиннон)
- 6:2 – 39 Макар (Лехконен, Маккиннон)
- 7:2 – 42 Маккиннон (Макар)
- 8:2 – 47 Ничушкин (Макар)
- 9:2 – 50 Маккиннон (Бураковски)
- 9:3 – 56 Дано (Мур, Спенс)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.