У игроков «Атлетико» и «Ман Сити» произошли стычки на поле и в подтрибунке. Вмешалась полиция

Матч между «Атлетико» и «Манчестер Сити» завершился многочисленными стычками.
Ответная игра в Испании завершилась со счетом 0:0, что позволило английскому клубу протий в полуфинала Лиги чемпионов.
Команды переиграли 12 минут сверх основного времени второго тайма. Это произошло в результате серии стычек на поле.
Защитник «Атлетико» Фелипе жестко сыграл против Филипа Фодена на 89-й минуте. Началась потасовка с участием игроков обеих команд. Стефан Савич схватил за волосы Джека Грилиша.
В добавленное время сразу несколько футболистов получили желтые карточки, а Фелипе был удален. Также предупрежден был главный тренер мадридцев Диего Симеоне, который вышел на поле на 100-й минуте.
После финального свистка арбитра потасовка между игроками перешла в подтрибунное помещение, где футболисты толкались и обменивалась грубостями, активнее других снова действовали Стефан Савич и Джек Грилиш.
В итоге сотрудники УЕФА попросили вмешаться мадридскую полицию, которая прошла в подтрибунное пространство стадиона «Ванда Метрополитано».