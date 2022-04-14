У игроков «Атлетико» и «Ман Сити» произошли стычки на поле и в подтрибунке. Вмешалась полиция

Матч между и завершился многочисленными стычками.

Ответная игра в Испании завершилась со счетом 0:0, что позволило английскому клубу протий в полуфинала .

Команды переиграли 12 минут сверх основного времени второго тайма. Это произошло в результате серии стычек на поле.

Защитник «Атлетико» Фелипе жестко сыграл против на 89-й минуте. Началась потасовка с участием игроков обеих команд. Стефан Савич схватил за волосы .

В добавленное время сразу несколько футболистов получили желтые карточки, а Фелипе был удален. Также предупрежден был главный тренер мадридцев , который вышел на поле на 100-й минуте.

После финального свистка арбитра потасовка между игроками перешла в подтрибунное помещение, где футболисты толкались и обменивалась грубостями, активнее других снова действовали и Джек Грилиш.

В итоге сотрудники УЕФА попросили вмешаться мадридскую полицию, которая прошла в подтрибунное пространство стадиона «Ванда Метрополитано».