Успех «Спартака» и провал «Локо», ничья «Ман Сити» и «Ливерпуля», СКА повел в финале Запада, 3 пенальти «Барсе», 775-й гол Овечкина, скандал с Роналду и другие новости утра

1. В РПЛ в воскресенье было довольно жарко: «Ростов» разгромил «Локомотив» (4:1). «Локо» играл вдесятером после удаления Тикнизяна в 1-м тайме и сумел ответить лишь голом Изидора с пенальти в конце встречи.

«Спартак» разгромил «Арсенал» (3:0) с дублем Николсона, «Крылья Советов» обыграли «Урал» (1:0) благодаря голу Зиньковского, а «Сочи» победил «Уфу» на выезде – 2:1.

Не обошлось без новых судейских историй. Владислав Безбородов после ВАР не дал пенальти в пользу «Спартака», отменил гол «Арсенала» за фол на Жиго и удалил Кингса Кангва, а в матче «Ростова» с «Локо» на ВАР потратили больше 20 минут.

2. В, возможно, золотом матче АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» – 2:2. «Красные» дважды сравнивали счет, а гол Стерлинга был отменен из-за офсайда. «Ливерпуль» не может победить «Сити» в АПЛ 5 матчей подряд. У Клоппа и Гвардиолы 5-я ничья в очных матчах. Остальные результаты дня – тут.

3. «Барселона» выдала валидольный матч: команда Хави вырвала победу у «Леванте» (3:2) благодаря голу Люка де Йонга на 92-й минута, а в ворота каталонцев назначили аж 3 пенальти. Другие результаты дня – здесь.

4. Александр Овечкин забил 775-й гол в НХЛ, до Хоу осталось 26 шайб. Капитан «Вашингтона» поразил пустые ворота в игре с «Бостоном» (4:2).

Кирилл Капризов забросил 42-ю шайбу в сезоне, повторив рекорд «Миннесоты», Никита Кучеров забил «Баффало», у Андрея Свечникова 1+1 против «Анахайма». Сидни Кросби стал 22-м игроком, набравшим 1400 очков в лиге. Все результаты дня – здесь.

5. СКА обыграл ЦСКА в пятом матче финала Запада в Кубке Гагарина и повел в серии 3-2.

6. Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл Гран-при Австралии-2022. Перес – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен сошел. В Мельбурне Леклер взял первый в карьере Большой шлем «Формулы-1»: он стал лучшим в квалификации, победил в гонке, взял дополнительное очко за лучший круг и лидировал от старта до финиша.

7. Выяснилось, что Криштиану Роналду разбил телефон 14-летнему мальчику с аутизмом после игры с «Эвертоном». Инцидент расследует полиция Мерсисайда.

Кстати, некоторые боссы «МЮ» хотят, чтобы Роналду ушел летом, пишет Daily Mail. Решение зависит от Глейзера и совета директоров.

8. В Серии А «Милан» сыграл 0:0 второй матч подряд – с «Торино», «Наполи» дома уступил «Фиорентине» (2:3, Александр Кокорин вышел на 86-й минуте!), а «Сассуоло» победил «Аталанту» Алексея Миранчука (2:1). Все результаты – тут.

9. Россия и Иран планируют товарищеский футбольный матч на июнь. Для проведения игры нужно разрешение ФИФА.

10. НБА. «Кливленд» обыграл «Милуоки», «Мемфис» оказался слабее «Бостона». Другие результаты – здесь.

11. Часть фанатов «Олимпиакоса» бойкотировала благотворительный матч с «Шахтером». Они дружат с болельщиками «Спартака».

12. У тульского «Арсенала» возникли финансовые проблемы из-за ухода «Ростеха». Зарплаты игрокам за март выплатят не раньше мая, питание в столовой убрали, пишет «РБ Спорт».

13. Появилась информация, что Роман Абрамович пробует купить «Валенсию». Впрочем, представитель бизнесмена ее опроверг.

14. В «Урале» обсуждают увольнение Игоря Шалимова с поста главного тренера. Его может сменить Александр Тарханов.

15. «Монако» обыграл «Труа» (2:1) в Лиге 1, Александр Головин отдал голевой пас. Другие результаты – тут.

16. Килиан Мбаппе намерен перейти в «Реал», несмотря на новые предложения от «ПСЖ». Боссы «Мадрида» спокойны.

17. Единая лига ВТБ. ЦСКА в гостях разгромил «Астану» с разницей «+48», УНИКС победил «Автодор».

Цитаты дня.

Губерниев о денежных компенсациях вместо автомобилей для призеров Олимпиады: «С машинами сейчас напряженка. «Ладу Калину» дарить не солидно, поэтому вручат деньги»

Дитмар Хаманн: «Не понимаю хайп вокруг Гвардиолы. Три тренера успешнее – Моуринью, Анчелотти и Клопп»

Вероника Степанова: «Будущее спортивного телевидения за развлекательными программами. Шоу мое поколение смотреть будет, а суровых лыжниц, бегущих в далеких лесах, – не уверена»

Божович – на вопрос журналиста о «слабой команде»: «Ты с Kicker сотрудничаешь? А я – нет. Как тебе не стыдно, ###! Иди в Германию!»

Мать фаната, чей телефон разбил Роналду: «Извинения разозлили меня. Ты выложил что-то в соцсетях, но должен просить прощения у моего сына. И зачем фанатам «Эвертона» приглашение на матч «МЮ»?

Депутат Свищев: «Считаю, что призерам Олимпийских игр надо дарить квартиры. С деньгами может случиться что угодно, а недвижимость будет привязывать к родной стране»

«Рефери – дерьмо, сумасшедший. Он судил в пользу «Спартака». Кингс Кангва о Безбородове