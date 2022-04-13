«Спартак» изменил новый логотип по просьбе фанатов, добавив линию мяча, и показал специальную эмблему в честь столетия

изменил дизайн нового логотипа по просьбам болельщиков.

«Здесь каждый важен» – не просто красивые слова. Мы внимательно относимся к мнению болельщиков, поэтому после изучения многочисленных комментариев решили изменить логотип и замкнуть линию мяча. Четкий цельный образ, строгая логика толщин и геометрия сохранены, при этом мяч считывается сразу и не смотрится инородным, так как вписан в ромб и диагонали.

Кроме того, представляем специальную эмблему в честь столетия клуба. Этот ретро-дизайн отсылает к историческому ромбу с диагональю слева направо, который был у «Спартака» конца 30-х и начала 40-х годов. Именно такую диагональ придумал автор логотипа Николай Петрович Старостин.

Так как эмблема появилась в 1935 году, то в качестве мяча мы используем не классическую модель Telstar 70-х годов, а аутентичный и характерный для 30-х годов мяч Tiento – такой, например, есть в эмблеме «Барселоны». Исторические ретро-мячи часто используются в английской Премьер-лиге или испанской Примере, и мы рады представить первый ретро-мяч на эмблеме клуба , – сказано в сообщении московского клуба.

Предыдущая версия нового логотипа выглядела так:

Фото: сайт «Спартака»

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