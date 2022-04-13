«Про Путина писали гадости, спрашивали, почему в России не могут поменять власть. У них полное непонимание происходящего в стране». Назаров об уходе из «Богемианс-1905»

Защитник Евгений Назаров рассказал об уходе из «Богемианс-1905».

Ранее воспитанник академии «Краснодара» покинул чешский клуб из-за невыдачи рабочей визы.

– Если бы не проблемы с визой, я бы продолжал играть в Чехии. И без разницы, что мне кричат с трибун, пишут в социальных сетях. Я футболист, а не политик, не собираюсь судить президентов других стран, как это делают в Европе в отношении России.

– Что тебе писали?

– Обвиняли меня в том, что я русский, писали гадости про президента. Лично в команде у меня спрашивали, почему никто в России не может выйти на улицы и поменять власть. У них полное непонимание того, что происходит в России. Или некоторые украинские футболисты, которые выкладывают посты в соцсетях. Я про Зинченко и Миколенко. Они слишком многое себе позволяют.

Понятно, что никто из нас не хочет, чтобы были жертвы. Понятно, что они переживают. Но почему допускают такие оскорбительные высказывания в адрес российских футболистов? Сидеть там и кричать на весь мир – это, мне кажется, от необразованности. Мы тоже можем начать отвечать, но зачем опускаться до этого уровня. Спорт замешивать в политику неправильно, и спортсмены не виноваты в этой истории.

– Что за история с футболками в поддержку Украины, которые вас заставляли надевать?

– Перед игрой нужно было надеть желтую майку. Я отказался. Как я могу принять чью-то сторону? А что было бы, когда я вернулся бы домой? Что обо мне писали бы, надень я эту майку? Сегодня все вдруг стали суперполитиками, разбираются в этом вопросе на уровне признанных экспертов.

Я же общался с ребятами в команде, у них совершенно другая информация о конфликте. Молодые настроены против, тогда как более взрослые люди адекватно относятся к ситуации, нет такой поддержки Украины. Наверное, все дело в прожитых годах, в понимании и видении жизни.

Вот пробежала по улице толпа в тысячу молодых человек с флагами Украины и криками против России. Но они же не понимают ничего – их задача выйти и кричать, организуют подобные митинги их же сверстники. Ну, если хочешь поддержать – езжай на Украину. Нельзя поддаваться на провокации, нужно думать головой. А нас прессуют только потому, что мы русские, – сказал Назаров.

«Писали, что должно быть стыдно из-за того, что я русский. В Чехии отделения «Сбербанка» облиты искусственной кровью, везде украинские флаги». Назаров об уходе из «Богемианс-1905»