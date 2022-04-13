«Спартак» сократил программу празднования 100-летия из-за «тяжелой финансовой ситуации и по этическим соображениям»

«Спартак» сократил программу празднования 100-летия клуба.

«Совсем скоро «Спартак» отметит 100 лет со дня своего основания. Наш клуб подготовил обширную программу на год столетия, которая включала в себя праздничные мероприятия в самых разных форматах и на разных площадках. Мы хотели ярко отметить эту знаменательную дату вместе с нашими болельщиками, ветеранами, всеми, кому дороги красно-белые цвета.

Однако события последнего времени вынудили нас значительно пересмотреть и сократить программу мероприятий к столетию. Что-то невозможно реализовать с учетом ограничений, что-то – из-за тяжелой финансовой ситуации или по этическим соображениям.

Неполноценными и тусклыми выглядели бы некоторые торжества без активной части наших болельщиков, которые отказались от посещения матчей из-за закона о Fan ID.

Вместе с тем забывать о важной дате мы не можем. И те идеи, которые могут быть реализованы в нынешних условиях, обязательно воплотятся в жизнь.

Вот список того, что было проработано и подготовлено к реализации, но от чего мы вынуждены отказаться или поставить на паузу, отложив до лучших времен:

– Юбилейный выставочный матч легенд.

– Международный красно-белый товарищеский турнир.

– Благоустройство территории стадиона (открытие Аллеи Звезд и Аллеи Легенд, спортивных площадок и мест отдыха).

– Ретро-форма и форма на юбилейный сезон.

– Интеграция ретро-формы и формы юбилейного сезона в футбольный симулятор.

– Выпуск фан-токенов.

– Выпуск NFT-коллекции.

– Ряд совместных проектов с европейскими брендами.

– Проведение массового автопробега с активной частью болельщиков до Ростова-на-Дону с занесением результатов в Книгу рекордов Гиннесса.

– Съемка документального сериала о сезоне и выход шоу на международном стриминговом сервисе.

А вот что мы сделали или планируем сделать в ближайшее время:

– Доработали обновленный логотип с учетом комментариев болельщиков, которые обратили внимание на противоречивость дизайнерского решения.

– Открываем новый клубный магазин в самом центре Москвы (в мае он уже будет работать).

– Подготовили к запуску новую удобную и современную экосистему (основной сайт, билетный портал, сайт магазина и приложение). Ориентировочно запуск запланирован на начало июня. Помощь в этом нам оказали наши партнеры из Winline, с которыми мы готовим еще ряд ярких и полезных совместных проектов.

– В скором времени вместе с «Кинопоиском» запускаем сериал о «Спартаке» 90-х.

– Продолжаем ряд других онлайн- и офлайн-проектов в рамках столетия и в партнерстве с различными СМИ и компаниями.

– На матч с «Крыльями Советов», который пройдет 1 мая, мы приготовили сюрприз для болельщиков.

Мы искренне надеемся, что сможем воплотить в жизнь многое из того, что было запланировано изначально, но – в будущем. Просим болельщиков, которые, как и мы, хотели торжественно отметить столетие, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Все проходит, а любовь к красно-белым цветам остается. Вместе мы – сила!

Вперед, «Спартак»!» – сказано в сообщении клуба.

«Спартак» изменил новый логотип по просьбе фанатов, добавив линию мяча, и показал специальную эмблему в честь столетия