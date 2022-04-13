Губерниев о главной звезде российского спорта: «Между Овечкиным, Малкиным, Большуновым, Медведевым, Щербаковой и Валиевой поставил бы знак равенства»

высказался о главной российской звезде в мировом спорте.

«Если говорить глобально, то это Овечкин, безусловно. И Малкин рядом с ним.

Саша Большунов – ярчайшая звезда российского спорта, это без всяких сомнений. Но он является звездой европейской части мира, которая любит лыжи. Его, к сожалению, вряд ли можно назвать популярным в США, Канаде или в Австралии. Это специфика вида спорта.

У нас в принципе очень много хороших спортсменов со всемирной известностью. Туда же можно отнести Даню Медведева, например. Он тоже звезда мирового уровня. Но надо понимать, что определенные виды спорта развиты в разных частях мира и популярность у представителей этих видов отличается.

По большому счету, я бы поставил знак равенства между Овечкиным, Малкиным, Большуновым, Медведевым, Щербаковой и той же Камилой Валиевой, как бы кто к ней ни относился после Олимпиады.

В общем, у нас действительно очень много ярчайших спортивных звезд, и это здорово», – сказал комментатор.