Монте-Карло (ATP). 2-й круг. Джокович сыграет с Давидовичем-Фокина, Циципас встретится с Фоньини

Новак Джокович сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.
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Rolex Monte-Carlo Masters
Монте-Карло, Монако
10 – 17 апреля 2022
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 12 апреля, 15.00
- Дата проведения
- 12 апреля, 16.00
- Дата проведения
- 12 апреля, 16.30
- Дата проведения
- 14 апреля, 03.00
Хуберт Хуркач (Польша) – Не определен
- Дата проведения
- 14 апреля, 03.00
Не определен – Марин Чилич (Хорватия)
- Дата проведения
- 14 апреля, 03.00
Не определен – Янник Синнер (Италия)
- Дата проведения
- 14 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 14 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 14 апреля, 03.00
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Не определен
- Дата проведения
- 14 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 14 апреля, 03.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 14 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 14 апреля, 03.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 14 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 14 апреля, 03.00
Каспер Рууд (Норвегия) – Не определен
- Дата проведения
- 14 апреля, 03.00