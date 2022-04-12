Монте-Карло (ATP). 2-й круг. Джокович сыграет с Давидовичем-Фокина, Циципас встретится с Фоньини

Новак Джокович сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

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Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

10 – 17 апреля 2022

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Не определен – Не определен Дата проведения 14 апреля, 03.00 Онлайн матча