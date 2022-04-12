Монте-Карло (ATP). 2-й круг. Джокович сыграет с Давидовичем-Фокина, Циципас встретится с Фоньини

Теги результаты ATP Rolex Monte-Carlo Masters Теннис

Новак Джокович сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Сетка турнира здесь.

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

10 – 17 апреля 2022

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Новак Джокович (Сербия) Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
Дата проведения
12 апреля, 15.00
Онлайн матча

 

Фабио Фоньини (Италия) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
12 апреля, 16.00
Онлайн матча

 

Душан Лайович (Сербия) Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
12 апреля, 16.30
Онлайн матча

 

Андрей Рублев (Россия) Алекс де Минаур (Австралия)
Дата проведения
14 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Хуберт Хуркач (Польша) – Не определен
Дата проведения
14 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Марин Чилич (Хорватия)
Дата проведения
14 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
14 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Пабло Каррено-Буста (Испания) Александр Бублик (Казахстан)
Дата проведения
14 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Альберт Рамос-Винолас (Испания) Кэмерон Норри (Великобритания)
Дата проведения
14 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Не определен
Дата проведения
14 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Мартон Фучович (Венгрия) Диего Шварцман (Аргентина)
Дата проведения
14 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
14 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Федерико Дельбонис (Аргентина) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
14 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
14 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Себастьян Корда (США) Карлос Алькарас (Испания)
Дата проведения
14 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Каспер Рууд (Норвегия) – Не определен
Дата проведения
14 апреля, 03.00
Онлайн матча

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