Томас Тухель: «Хотел поблагодарить судью за матч, но он смеялся с Анчелотти во весь голос. Это разочаровало»

раскритиковал судью матча между «Реалом» и «Челси».

На игре работал польский арбитр . После финального свистка он несколько минут общался с тренером «Реала» , они смеялись.

«Меня разочаровало, что судья отлично провел время с моим коллегой Карло Анчелотти.

Я знаю, что Карло Анчелотти – джентльмен и приятный человек, но когда я хотел поблагодарить судью за матч, то увидел его улыбающимся и смеющимся во весь голос вместе с тренером соперника.

Думаю, делать это сразу после финального свистка и 126 игровых минут, в течение которых одна команда отдала все сердце и боролась до последней капли крови – это очень, очень неподходящий момент. После этого ты идешь и видишь, как судья улыбается и смеется с другим тренером.

Считаю, это было сделано совсем не в тот момент. Я сказал ему об этом», – заявил тренер «Челси».

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