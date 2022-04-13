Синицина и Кацалапов продолжат карьеру: «Мотивация – показать, каких спортсменов теряет мир»

Российский танцевальный дуэт и продолжит спортивную карьеру.

«Мы решение приняли, у нас уже есть расписание, планы на тренировочный сбор. Мы тренируемся. В принципе, никаких изменений и отличий от обычного сезона у нас нет.

Мы планируем (продолжать), едем на сбор, это 100%. Все будет зависеть, конечно, от того, будет ли существовать российское фигурное катание на мировой арене или нет.

Мотивация? Сейчас это и есть мотивация для нас и нашей команды – показать, каких спортсменов теряет мир», – сказал Кацалапов.

Синицина и Кацалапов – серебряные призеры Олимпиады-2022, чемпионы мира 2021 года, двукратные чемпионы Европы.

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Кацалапов брал медали Олимпиад с Ильиных и Синициной, называет Сочи-2014 храмом. Но именно с Викой они – пара мечты