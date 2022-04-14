Гвардиола в рекордный 9-й раз вышел в полуфинал ЛЧ как тренер, у Анчелотти и Моуринью – по 8

в рекордный 9-й раз стал участником полуфинала ЛЧ в качестве тренера.

Его «Манчестер Сити» выбил (1:0, 0:0) по сумме двух матчей на этапе четвертьфинала.

Испанец добирался до 1/2 финала во главе «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити».

Карло Анчелотти («Ювентус», «Милан», «Реал») выступал на этом этапе 8 раз, как и («Порту», «Челси», «Интер» и «Реал»).

В полуфинале встретится с «Реалом».

Анчелотти – третий тренер, вышедший в 1/2 финала ЛЧ в 8-й раз. До него это делали Моуринью и Гвардиола