Болельщики оскорбляли в конце матча с .

Команды сыграли вничью (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Но по сумме двух игр в полуфинал прошел английский клуб за счет победы в Англии – 1:0.

В конце второго тайма испанский специалист подвергся серьезной обструкции со стороны болельщиков, которые присутствовали на стадионе .

Как отмечает находившейся на стадионе журналист Мигель Дилэйни, весь стадион скандировал нецензурную кричалку в адрес тренера. Она звучала так: «Сын шлюхи, Пеп Гвардиола».

Добавим, что во втором тайме команды переиграли больше 10 минут сверх основного времени.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Манчестер Сити».