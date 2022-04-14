Фанаты «Атлетико» оскорбляли Гвардиолу: «Сын шлюхи». Весь стадион скандировал это в конце матча с «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига болельщики Пеп Гвардиола Ванда Метрополитано контент Футбол

Болельщики «Атлетико» оскорбляли Пепа Гвардиолу в конце матча с «Манчестер Сити».

Команды сыграли вничью (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Но по сумме двух игр в полуфинал прошел английский клуб за счет победы в Англии – 1:0.

В конце второго тайма испанский специалист подвергся серьезной обструкции со стороны болельщиков, которые присутствовали на стадионе «Ванда Метрополитано».

Как отмечает находившейся на стадионе журналист Мигель Дилэйни, весь стадион скандировал нецензурную кричалку в адрес тренера. Она звучала так: «Сын шлюхи, Пеп Гвардиола».

Добавим, что во втором тайме команды переиграли больше 10 минут сверх основного времени.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Манчестер Сити».

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