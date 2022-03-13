Мировой рекорд Роналду по голам, ЦСКА победил «Локо», АПЛ отстранила Абрамовича от управления «Челси», «Авангард» выбил «Ак Барс» и другие новости утра

1. В 21-м туре чемпионата России ЦСКА на выезде победил «Локомотив» (2:1) благодаря голу Марио Фернандеса на 91-й минуте. «Динамо» разгромило «Арсенал» (4:1), «Уфа» и «Нижний Новгород» голов не забили (0:0).

2. Хет-трик Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Тоттенхэмом» (3:2) в 29-м туре чемпионата Англии. Криштиану побил мировой рекорд по голам в официальных матчах – у португальца 807 мячей за клубы и сборную. «Ливерпуль» победил «Брайтон» (2:0).

3. В Кубке Гагарина «Авангард» победил «Ак Барс» в серии (4-2) и сыграет с «Металлургом» в полуфинале Востока. «Северсталь» и «Динамо» проведут 7-й матч, череповчане сравняли счет в серии, выиграв 6-ю игру.

4. АПЛ отстранила Романа Абрамовича от управления «Челси» из-за санкций. Чтобы продажа «синих» состоялась, правительство Британии должно одобрить покупателя и то, куда пойдут вырученные деньги. «Челси» сообщил правительству, что может не завершить сезон при нынешних ограничениях. Саудовский консорциум хочет купить лондонский клуб.

5. В 29-м туре чемпионата Италии «Милан» дома скромно обыграл «Эмполи» (1:0), «Ювентус» на выезде справился с «Сампдорией» (3:1) благодаря дублю Альваро Мораты.

6. НХЛ. «Рейнджерс» разобрались с «Далласом» (7:4), Панарин набрал 5 (1+4) очков и стал первой звездой. «Монреаль» уступил «Сиэтлу» (3:4 Б), у Романова гол и передача после 21 игры без очков. «Сент-Луис» обыграл «Нэшвилл» (7:4), Тарасенко отдал 2 передачи. Все результаты дня – здесь.

7. Трансферные новости. Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» на следующей неделе, зарплата – 25 млн евро в год, 60-80 млн – подписной бонус. «Барселона» следит за Левандовским. Часть игроков «Челси» изучает возможность разрыва контракта с клубом из-за санкций против Абрамовича, Лукаку хочет вернуться в «Интер» и готов снизить зарплату на 5 млн евро ради перехода. Месси и Неймар не планируют уходить из «ПСЖ».

8. Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22. Йоханнес Клэбо победил у мужчин, Алексанлр Большунов – 2-й с отставанием 497 очков.

9. «Бавария» в гостях сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1) в 26-м туре чемпионата Германии и другие результаты дня.

10. НБА. 38 очков Томпсона помогли «Голден Стэйт» обыграть «Милуоки», «Майами» дома проиграл «Миннесоте» и другие результаты.

11. Белорус Смольский выиграл спринт на открытом Кубке России по биатлону, Лазовский – 2-й, Логинов – 3-й, Халили – 9-й, Серохвостов – 13-й, Латыпов – 24-й. Казакевич победила у женщин, Резцова – 2-я, Лещенко – 3-я, Алимбекова – 4-я, Миронова – 7-я, Сливко – 10-я.

Кристиансен выиграл мужской масс-старт на этапе Кубка мира в Отепя, Фийон-Майе – 2-й, Баккен – 3-й, Гигонна – 4-й. Эльвира Оберг победила у женщин, Херманн – 2-я, Ройселанн – 3-я.

12. В России может появиться альтернативная серия Гран-при по фигурному катанию, обсуждается участие Китая, Грузии и Узбекистана. Правда, глава ФФКР Александр Горшков опровергает информацию.

13. Теннис. Индиан-Уэллс. Медведев, Надаль и Алькарас вышли в 3-й круг.

14. В Бахрейне завершились предсезонные тесты «Формулы-1». Ферстаппен проехал лучший круг, Шумахер – 2-й в дополнительное время, Леклер – 3-й.

15. Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады в Пекине. Россия не участвует в соревнованиях.

Цитаты дня:

Бабиков о санкциях: «Я думаю о том, что будут затронуты люди, нуждающиеся в медицинской поддержке. Остальное решаемо и может даже послужить толчком к развитию внутри страны»

Александр Тихонов: «Америка и Европа – лжецы. Рано или поздно до них дойдет, что мы правы. Байден и Джонсон – паралимпийцы, у которых проблемы с головой»

Татьяна Навка: «В последнее время читаю огромное количество нереальной ненависти – в свой адрес, моей семьи, соотечественников и страны в целом»

Прыгун в воду Кузнецов: «Путин – великий человек. Всегда интересно постоять рядом и пообщаться с ним»