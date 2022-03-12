Лукаку хочет вернуться в «Интер» из-за сложной ситуации в «Челси». Он готов снизить зарплату на 5 млн евро ради перехода

хочет вернуться в на фоне непростой ситуации в «Челси».

После того, как на Романа Абрамовича наложили санкции, форвард вновь сообщил «Интеру» о желании вернуться. Итальянский клуб заинтересован и внимательно следит за развитием ситуации, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ради возвращения в «Интер» футболисту придется снизить зарплату. По контракту с «Челси» Лукаку зарабатывает 12,5 млн евро в год. Чтобы перейти в «Интер», ему нужно будет согласиться примерно на ту же зарплату, что и до ухода в лондонский клуб – 7,5 млн евро в год плюс бонусы.

Лукаку готов на понижение зарплаты, и он четко сообщил об этом «Интеру».

Сообщалось, что часть игроков «Челси» изучает возможность разрыва контракта с клубом из-за санкций против Абрамовича.

Бельгиец выступал за итальянский клуб с 2019 по 2021 год. В этом сезоне он забил 11 голов в 31 матче за . Полную статистику 28-летнего форварда можно найти здесь.