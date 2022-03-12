Чтобы продажа «Челси» состоялась, правительство Британии должно одобрить покупателя и то, куда пойдут вырученные деньги

У «Челси» скоро появится новый владелец.

По данным The Telegraph, нынешний владелец клуба , против которого правительство Великобритании ввело санкции 10 марта, из-за чего все его активы в стране заморожены, дал добро на продажу «Челси». Ожидается, что поступившие предложения рассмотрят к концу следующей недели.

«Челси» предупредил правительство Великобритании, что эффект от наложенных на Абрамовича санкций ставит под угрозу способность клуба завершить сезон. Ситуация стала еще сложнее в пятницу, когда банк Barclays временно заблокировал счет лондонцев.

И торговый банк Raine, и «Челси» провели консультации с правительством Британии по поводу того, каким образом будет организована продажа клуба. Было согласовано, что для осуществления сделки нужно, чтобы правительство одобрило покупателя и то, куда будут направлены вырученные от продажи средства.

Сначала Raine установил дедлайн до следующего вторника – к этому моменту потенциальные покупатели должны были направить первые предложения. Однако теперь ситуация выглядит так, словно процесс затянется до конца следующей недели. Это позволит привлечь большее количество покупателей.

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