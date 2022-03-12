Часть игроков «Челси» изучает возможность разрыва контракта с клубом из-за санкций против Абрамовича

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович возможные трансферы Футбол

Часть игроков «Челси» может покинуть клуб из-за санкций против Романа Абрамовича.

Некоторые футболисты изучают варианты действий на случай ухудшения финансовой ситуации в команде из Лондона.

Агенты неназванных игроков связались с юристами, чтобы обсудить возможность разрыва контрактов, сообщает The Telegraph.

Вариант разрыва контракта рассматривается футболистами на случай, если в клубе начнутся задержки зарплаты.

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