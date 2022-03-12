Татьяна Навка: «В последнее время читаю огромное количество нереальной ненависти – в свой адрес, моей семьи, соотечественников и страны в целом»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказала мнение о хейте.

«Ничего в этой жизни не стоит на месте, не находится в статике и абсолютном покое... Всегда что-то меняется, течет в реке времени и только Господь Бог знает, куда эта река ведет. Жизнь идет своим чередом, меняется, что-то заканчивается, что-то начинается, совершаются различные зигзаги или непредсказуемые повороты судьбы!

Что начертано свыше не знает никто, но вне зависимости от этих обстоятельств, я очень надеюсь, что в наших силах справится и выйти из всего этого людьми, не озлобленными, нервным и отчаявшимися, а мирными, благостными и спокойными!

В последнее время я читаю огромное количество не то что хейта, а нереальной ненависти, я бы даже сказала истерии и агонии, – в свой адрес, моей семьи, соотечественников и всей страны в целом.

Я хочу сказать этим людям одно: мне искренне их жаль, они ищут виноватых, там где их нет, обвиняют всех подряд и выплескивают негатив в мир. Я вас прощаю и надеюсь, что в ваш разум придет осознание, в сердце покой, а в душу мир», – написала Навка в инстаграме.