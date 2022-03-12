Прыгун в воду Кузнецов: «Путин – великий человек. Всегда интересно постоять рядом и пообщаться с ним»

Серебряный призер Лондона-2012 по прыжкам в воду Евгений Кузнецов назвал президента РФ Владимира Путина великим человеком.

В частности, Кузнецов ответил на вопрос о награждении олимпийцев в Кремле по итогам летних Игр 2012 года.

– Да, присутствовал как призер, но меня чествовал в тот день не Владимир Владимирович, а на тот момент глава администрации президента Сергей Иванов. В любом случае с президентом мы виделись неоднократно до Олимпиады и после.

– Что за ощущение, когда вы в прямом контакте с президентом?

– Очень трепетно, я всегда ждал этого момента, потому что это великий человек. Всегда интересно постоять рядом и пообщаться с ним. Он всегда открыт к общению, сам при встречах интересуется делами нашего вида спорта.

Один раз он к нам прилетал на базу на озеро Круглое, там была встреча. Знаю, что некоторые процессы он поручает министру спорта, – сказал Кузнецов.