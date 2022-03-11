Кубок мира. Фийон-Майе, Жаклен, Самуэльссон, Лагрейд, Кристиансен, Тарьей Бо выступят в масс-старте

12 марта в эстонском Отепя на этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской масс-старт.

Кубок мира по биатлону

9-й этап

Отепя, Эстония

Мужчины

Масс-старт

Начало – 15:00 по московскому времени.

1. Кентен Фийон-Майе (Франция)

2. Эмильен Жаклен (Франция)

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

4. Стурла Лагрейд (Норвегия)

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

6. Тарьей Бо (Норвегия)

7. Симон Дестье (Франция)

8. Бенедикт Долль (Германия)

9. Теро Сеппяля (Финляндия)

10. Йоханнес Кюн (Германия)