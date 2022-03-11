Кубок мира. Фийон-Майе, Жаклен, Самуэльссон, Лагрейд, Кристиансен, Тарьей Бо выступят в масс-старте

Теги Симон Эдер Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Швеции сборная Италии Лукас Хофер Тарьей Бо Эрик Лессер сборная Финляндии Беньямин Вегер Йоханнес Кюн Бенедикт Долль Томас Бормолини масс-старт Симон Дестье Антонин Гигонна Ветле Шостад Кристиансен Роман Реес Кентен Фийон-Майе Фабьен Клод Эмильен Жаклен Себастьян Самуэльссон Филипп Наврат Сиверт Гутторм Баккен Теро Сеппяля Филип Андерсен Стурла Хольм Лагрейд Отепя Биатлон

12 марта в эстонском Отепя на этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской масс-старт. 

Кубок мира по биатлону

9-й этап

Отепя, Эстония

Мужчины

Масс-старт 

Начало – 15:00 по московскому времени. 

1. Кентен Фийон-Майе (Франция)

2. Эмильен Жаклен (Франция)

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

4. Стурла Лагрейд (Норвегия)

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

6. Тарьей Бо (Норвегия)

7. Симон Дестье (Франция) 

8. Бенедикт Долль (Германия)

9. Теро Сеппяля (Финляндия)

10. Йоханнес Кюн (Германия) 

Дата проведения
12 марта, 15.00
Онлайн гонки

Этап 9, Отепя, Эстония. Масс-старт

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные