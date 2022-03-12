Александр Горшков: «Ни о каком альтернативном Гран-при речи не шло. Приглашение спортсменов из других стран – это фантазии журналистов»

Глава Федерации фигурного катания России ( ) опроверг информацию возможном появлении в России альтернативной серии Гран-при в следующем сезоне.

Ранее сообщал, что обсуждается участие спортсменов из Китая, Грузии и Узбекистана в альтернативной серии.

«Речь идет о том, что мы прорабатываем варианты с проведением внутренних соревнований для сохранения стартов для наших спортсменов, учитывая нынешнюю ситуацию.

Ни о каком альтернативном Гран-при речи не шло. Я ничего не говорил о приглашении спортсменов из других стран, это все фантазии журналистов», – сказал Горшков.

В России может появиться альтернативная серия Гран-при по фигурному катанию. Обсуждается участие Китая, Грузии и Узбекистана