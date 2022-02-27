Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете, Большунов – 2-й с отставанием 462 очка

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Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22, россиянин Александр Большунов – 2-й.

Лыжные гонки

Кубок мира

Общий зачет

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1295

2. Александр Большунов (Россия) – 833

3. Эрик Валнес (Норвегия) – 535

4. Ииво Нисканен (Финляндия) – 485

5. Пол Гульберг (Норвегия) – 474

6. Иван Якимушкин (Россия) – 437

7. Денис Спицов (Россия) – 398

8. Ришар Жув (Франция) – 385

9. Федерико Пеллегрино (Италия) – 341

10. Алексей Червоткин (Россия) – 337...

14.  Александр Терентьев (Россия) – 324

15. Сергей Устюгов (Россия) – 315...

17. Артем Мальцев (Россия) – 280...

25. Глеб Ретивых (Россия) – 217...

26. Илья Семиков (Россия) – 210...

42. Андрей Мельниченко (Россия) – 87...

73. Андрей Ларьков (Россия) – 31…

104. Сергей Ардашев (Россия) – 11...

132. Александр Бессмертных (Россия) – 2...

134. Денис Филимонов (Россия) – 1...

137. Федор Назаров (Россия) – 1

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