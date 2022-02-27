Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете, Большунов – 2-й с отставанием 462 очка

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22, россиянин Александр Большунов – 2-й.
Лыжные гонки
Общий зачет
Мужчины
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1295
2. Александр Большунов (Россия) – 833
3. Эрик Валнес (Норвегия) – 535
4. Ииво Нисканен (Финляндия) – 485
5. Пол Гульберг (Норвегия) – 474
6. Иван Якимушкин (Россия) – 437
7. Денис Спицов (Россия) – 398
8. Ришар Жув (Франция) – 385
9. Федерико Пеллегрино (Италия) – 341
10. Алексей Червоткин (Россия) – 337...
14. Александр Терентьев (Россия) – 324
15. Сергей Устюгов (Россия) – 315...
17. Артем Мальцев (Россия) – 280...
25. Глеб Ретивых (Россия) – 217...
26. Илья Семиков (Россия) – 210...
42. Андрей Мельниченко (Россия) – 87...
73. Андрей Ларьков (Россия) – 31…
104. Сергей Ардашев (Россия) – 11...
132. Александр Бессмертных (Россия) – 2...
134. Денис Филимонов (Россия) – 1...
137. Федор Назаров (Россия) – 1