Лыжи. Кубок мира. Непряева идет первой в общем зачете, Сорина – 10-я

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Российская лыжница Наталья Непряева лидирует в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22.

Лыжные гонки

Кубок мира

Общий зачет

Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) – 893

2. Джесси Диггинс (США) – 684

3. Эбба Андерссон (Швеция) – 648

4. Хайди Венг (Норвегия) – 586

5. Майя Далквист (Швеция) – 529

6. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 520

7. Анамария Лампич (Словения) – 507

8. Фрида Карлссон (Швеция) – 483

9. Кертту Нисканен (Финляндия) – 467

10. Татьяна Сорина (Россия) – 463...

13. Тереза Йохауг (Норвегия) – 375...

28. Юлия Ступак (Россия) – 163...

45. Анастасия Рыгалина (Россия) – 93...

55. Вероника Степанова (Россия) – 65…

59. Лилия Васильева (Россия) – 59…

66. Екатерина Смирнова (Россия) – 34

67. Христина Мацокина (Россия) – 33

74. Анастасия Фалеева (Россия) – 19...

82. Мария Истомина (Россия) – 15

83. Яна Кирпиченко (Россия) – 15...

103. Анна Грухвина (Россия) – 4

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