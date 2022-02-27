Лыжи. Кубок мира. Непряева идет первой в общем зачете, Сорина – 10-я

Российская лыжница Наталья Непряева лидирует в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22.
Лыжные гонки
Общий зачет
Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) – 893
2. Джесси Диггинс (США) – 684
3. Эбба Андерссон (Швеция) – 648
4. Хайди Венг (Норвегия) – 586
5. Майя Далквист (Швеция) – 529
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 520
7. Анамария Лампич (Словения) – 507
8. Фрида Карлссон (Швеция) – 483
9. Кертту Нисканен (Финляндия) – 467
10. Татьяна Сорина (Россия) – 463...
13. Тереза Йохауг (Норвегия) – 375...
28. Юлия Ступак (Россия) – 163...
45. Анастасия Рыгалина (Россия) – 93...
55. Вероника Степанова (Россия) – 65…
59. Лилия Васильева (Россия) – 59…
66. Екатерина Смирнова (Россия) – 34
67. Христина Мацокина (Россия) – 33
74. Анастасия Фалеева (Россия) – 19...
82. Мария Истомина (Россия) – 15
83. Яна Кирпиченко (Россия) – 15...
103. Анна Грухвина (Россия) – 4