Кубок России. Спринт. Алимбекова стартует 4-й, Миронова – 11-й, Куклина – 25-й, Васнецова – 30-й, Казакевич – 32-й, Кручинкина – 34-й, Сливко – 38-й

12 марта в Уфе стартует 9-й этап Кубка России по биатлону. Женщины пробегут спринтерскую гонку.
На соревнованиях, помимо россиянок, выступят белорусские спортсменки. Биатлонистки РФ будут бороться за награды Кубка России. Все участницы соревнований независимо от гражданства будут бороться за награды Кубка Союза биатлонистов России.
Кубок России / Кубок СБР
Уфа
Спринт
Женщины
Начало – 11:35 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч ТВ».
Старт-лист
2. Кристина Резцова (Россия)
4. Динара Алимбекова (Беларусь)
6. Ирина Лещенко (Беларусь)
11. Светлана Миронова (Россия)
16. Полина Шевнина (Россия)
20. Анастасия Гореева (Россия)
25. Лариса Куклина (Россия)
30. Валерия Васнецова (Россия)
31. Наталья Гербулова (Россия)
32. Ирина Казакевич (Россия)
34. Ирина Кручинкина (Беларусь)
38. Виктория Сливко (Россия)
41. Алина Кудисова (Россия)
49. Татьяна Акимова (Россия)
50. Полина Плюснина (Россия)
52. Анастасия Егорова (Россия)