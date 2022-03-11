Кубок России. Спринт. Алимбекова стартует 4-й, Миронова – 11-й, Куклина – 25-й, Васнецова – 30-й, Казакевич – 32-й, Кручинкина – 34-й, Сливко – 38-й

12 марта в Уфе стартует 9-й этап Кубка России по биатлону. Женщины пробегут спринтерскую гонку.

На соревнованиях, помимо россиянок, выступят белорусские спортсменки. Биатлонистки РФ будут бороться за награды Кубка России. Все участницы соревнований независимо от гражданства будут бороться за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Кубок России / Кубок СБР

Уфа

Спринт

Женщины

Начало – 11:35 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч ТВ».

Старт-лист

2. (Россия)

4. (Беларусь)

6. (Беларусь)

11. (Россия)

16. (Россия)

20. (Россия)

25. (Россия)

30. (Россия)

31. (Россия)

32. (Россия)

34. (Беларусь)

38. (Россия)

41. (Россия)

49. (Россия)

50. Полина Плюснина (Россия)

52. (Россия)