Кубок России. Спринт. Лазовский стартует 4-м, Смольский – 30-м, Халили – 32-м, Бабиков – 38-м, Латыпов – 42-м, Серохвостов – 50-м, Логинов – 66-м

12 марта в Уфе стартует 9-й этап Кубка России по биатлону. Мужчины пробегут спринтерскую гонку.
На соревнованиях, помимо россиян, выступят белорусские спортсмены. Спортсмены РФ будут бороться за награды Кубка России. Все участники соревнований независимо от гражданства будут бороться за награды Кубка Союза биатлонистов России.
Кубок России / Кубок СБР
Уфа
Спринт
Мужчины
Начало – 8:35 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч ТВ».
Старт-лист
3. Андрей Вьюхин (Россия)
4. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
13. Иван Тулатин (Беларусь)
18. Никита Лобастов (Беларусь)
19. Денис Таштимеров (Россия)
20. Дмитрий Иванов (Россия)
24. Александр Поварницын (Россия)
30. Антон Смольский (Беларусь)
32. Карим Халили (Россия)
35. Петр Пащенко (Россия)
38. Антон Бабиков (Россия)
42. Эдуард Латыпов (Россия)
46. Ильназ Мухамедзянов (Россия)
49. Семен Сучилов (Россия)
50. Даниил Серохвостов (Россия)
51. Василий Томшин (Россия)
52. Вадим Филимонов (Россия)
62. Никита Поршнев (Россия)
66. Александр Логинов (Россия)
68. Евгений Гараничев (Россия)