Кубок России. Спринт. Лазовский стартует 4-м, Смольский – 30-м, Халили – 32-м, Бабиков – 38-м, Латыпов – 42-м, Серохвостов – 50-м, Логинов – 66-м

12 марта в Уфе стартует 9-й этап Кубка России по биатлону. Мужчины пробегут спринтерскую гонку.

На соревнованиях, помимо россиян, выступят белорусские спортсмены. Спортсмены РФ будут бороться за награды Кубка России. Все участники соревнований независимо от гражданства будут бороться за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Кубок России / Кубок СБР

Уфа

Спринт

Мужчины

Начало – 8:35 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч ТВ».

Старт-лист

3. (Россия)

4. (Беларусь)

13. Иван Тулатин (Беларусь)

18. (Беларусь)

19. (Россия)

20. Дмитрий Иванов (Россия)

24. (Россия)

30. (Беларусь)

32. (Россия)

35. (Россия)

38. (Россия)

42. (Россия)

46. (Россия)

49. Семен Сучилов (Россия)

50. (Россия)

51. (Россия)

52. Вадим Филимонов (Россия)

62. (Россия)

66. (Россия)

68. (Россия)