Кубок России. Спринт. Лазовский стартует 4-м, Смольский – 30-м, Халили – 32-м, Бабиков – 38-м, Латыпов – 42-м, Серохвостов – 50-м, Логинов – 66-м

Теги сборная России результаты Кубок России сборная Беларуси Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Семен Сучилов Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Никита Лобастов Ильназ Мухамедзянов Никита Поршнев Василий Томшин Карим Халили Антон Смольский Андрей Вьюхин Денис Таштимеров Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Иван Тулатин Биатлон

12 марта в Уфе стартует 9-й этап Кубка России по биатлону. Мужчины пробегут спринтерскую гонку. 

На соревнованиях, помимо россиян, выступят белорусские спортсмены. Спортсмены РФ будут бороться за награды Кубка России. Все участники соревнований независимо от гражданства будут бороться за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Кубок России / Кубок СБР

Уфа 

Спринт

Мужчины

Начало – 8:35 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч ТВ». 

Старт-лист

3. Андрей Вьюхин (Россия)

4. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

13. Иван Тулатин (Беларусь)

18. Никита Лобастов (Беларусь)

19. Денис Таштимеров (Россия)

20. Дмитрий Иванов (Россия)

24. Александр Поварницын (Россия)

30. Антон Смольский (Беларусь)

32. Карим Халили (Россия)

35. Петр Пащенко (Россия)

38. Антон Бабиков (Россия)

42. Эдуард Латыпов (Россия)

46. Ильназ Мухамедзянов (Россия) 

49. Семен Сучилов (Россия)

50. Даниил Серохвостов (Россия)

51. Василий Томшин (Россия) 

52. Вадим Филимонов (Россия)

62. Никита Поршнев (Россия)

66. Александр Логинов (Россия)

68. Евгений Гараничев (Россия) 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные