Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» на следующей неделе. Зарплата – 25 млн евро в год, дадут и 60-80 млн подписного бонуса

Килиан Мбаппе скоро подпишет контракт с «Реалом».

Как пишет Marca, нападающий «ПСЖ» подпишет контакт с «Реалом» в середине следующей недели. В последние дни интенсивность переговоров увеличилась, и все указывает на то, что стороны согласуют все детали до пятницы.

Официально о переходе Мбаппе объявят в конце сезона.

От «Реала» форвард получит подписной бонус в размере 60-80 млн евро. Его зарплата по контракту составит 25 млн евро в год.

Напомним, срок действующего соглашения между Мбаппе и «ПСЖ» истекает летом. Он перейдет в «Реал» на правах свободного агента.

В этом сезоне 23-летний игрок забил 25 голов и отдал 14 передач в 35 матчах за во всех турнирах. Его статистика – здесь.

Килиан Мбаппе, каким мы его не знаем

История любви Мбаппе и «Реала»: от плаката с Роналду до признания на «Бернабеу»