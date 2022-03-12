UFC Fight Night 203: Анкалаев против Сантоса, Мораес против Ядуна

В Лас-Вегасе (Невада) на арене UFC Apex в ночь на 13 марта состоится турнир UFC Fight Night 203.

В главном событии вечера нас ждет поединок в полутяжелом дивизионе между Магомедом Анкалаевым и .

В со-главном событии будет бой в легчайшем весе между и Сон Ядуном.

Другие бои главного карда:

Алекс Касерес против Содика Юсуфа в полулегком весе;

Карл Роберсон против Халила Раунтри в полутяжелом весе;

Дрю Добер против Терренса Маккинни в легком весе;

Алекс Перейра против Бруно Силвы в среднем весе.

Взвешивание UFC Fight Night 203: Анкалаев оказался легче Сантоса

Магомед Анкалаев: «Если мы с Сантосом устроим зрелищный бой, то победителю могут дать титульный бой»