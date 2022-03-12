UFC Fight Night 203: Анкалаев против Сантоса, Мораес против Ядуна

В Лас-Вегасе (Невада) на арене UFC Apex в ночь на 13 марта состоится турнир UFC Fight Night 203.
В главном событии вечера нас ждет поединок в полутяжелом дивизионе между Магомедом Анкалаевым и Тиаго Сантосом.
В со-главном событии будет бой в легчайшем весе между Марлоном Мораесом и Сон Ядуном.
Другие бои главного карда:
Алекс Касерес против Содика Юсуфа в полулегком весе;
Карл Роберсон против Халила Раунтри в полутяжелом весе;
Дрю Добер против Терренса Маккинни в легком весе;
Алекс Перейра против Бруно Силвы в среднем весе.
Взвешивание UFC Fight Night 203: Анкалаев оказался легче Сантоса
Магомед Анкалаев: «Если мы с Сантосом устроим зрелищный бой, то победителю могут дать титульный бой»