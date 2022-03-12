«Авангард» победил «Ак Барс» в серии (4-2) и сыграет с «Металлургом» в полуфинале Востока

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг Боб Хартли КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Авангард» переиграл «Ак Барс» в шести матчах в серии первого раунда Кубка Гагарина.

Омский клуб одержал победу в шестом матче (2:0) и завершил серию со счетом 4-2 в свою пользу.

Команда тренера Боба Хартли выиграла три первых матча в серии, поведя 3-0. После этого казанцы добились двух побед, сократив отставание в серии.

«Авангард» встретится с «Металлургом» в полуфинале Восточной конференции. Магнитогорцы в первом раунде обыграли «Барыс» в пяти играх (4-1).

Первый матч серии пройдет 18 марта в Магнитогорске.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные