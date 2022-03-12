Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко высказался о санкциях в отношении российского спорта.

«Бах (глава Международного олимпийского комитета) – это игрушка в руках американцев. Только до него это не доходит, и вести себя по-другому он не может. Бах практически пешка в этой игре. Что ему приказывают сказать, то он и говорит.

Америка и Европа – лжецы, у которых нет другого выбора. Рано или поздно до них все равно дойдет, что мы правы. Байден (президент США) и Джонсон (премьер-министр Великобритании) – паралимпийцы, у которых проблемы с головой. Ну что взять с больных людей?

Если бы спонсором была Россия, мы бы 100% не допустили американцев до международных соревнований, чему я был бы очень рад. Но сейчас ситуация такова. С ними все равно надо продолжать бороться до конца, подавать иски и пытаться получить компенсации.

Мы самая богатая и сильная держава, которая сама должна диктовать правила всему миру. Раньше у нас все было, а сейчас проснулся мошенник Драчев, который будет поддерживать Нуждова. Вот, где наша главная беда», – сказал Тихонов.