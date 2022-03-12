Александр Тихонов: «Америка и Европа – лжецы. Рано или поздно до них дойдет, что мы правы. Байден и Джонсон – паралимпийцы, у которых проблемы с головой»

Теги Александр Тихонов Союз биатлонистов России МОК Владимир Драчев Паралимпийские игры Томас Бах Борис Джонсон Политика Алексей Нуждов Джо Байден контент Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко высказался о санкциях в отношении российского спорта.

«Бах (глава Международного олимпийского комитета) – это игрушка в руках американцев. Только до него это не доходит, и вести себя по-другому он не может. Бах практически пешка в этой игре. Что ему приказывают сказать, то он и говорит.

Америка и Европа – лжецы, у которых нет другого выбора. Рано или поздно до них все равно дойдет, что мы правы. Байден (президент США) и Джонсон (премьер-министр Великобритании) – паралимпийцы, у которых проблемы с головой. Ну что взять с больных людей?

Если бы спонсором была Россия, мы бы 100% не допустили американцев до международных соревнований, чему я был бы очень рад. Но сейчас ситуация такова. С ними все равно надо продолжать бороться до конца, подавать иски и пытаться получить компенсации.

Мы самая богатая и сильная держава, которая сама должна диктовать правила всему миру. Раньше у нас все было, а сейчас проснулся мошенник Драчев, который будет поддерживать Нуждова. Вот, где наша главная беда», – сказал Тихонов.

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