Клэй Томпсон набрал 38 очков в победном матче против «Милуоки»

Атакующий защитник Клэй Томпсон провел свой лучший матч после возвращения, набрав 38 очков в победной игре против (122:109).

Томпон реализовал 15 из 24 с игры, включая 8 из 14 из-за дуги, а также сделал 6 подборов, 5 передач, 1 перехват, 1 блок-шот и 2 потери за 34 минуты на паркете.

Клэй пропустил два сезона из-за операций на колене и ахилле. 9 января защитник вернулся на площадку после двухлетнего отсутствия.

Лидер «Уорриорз» Стефен Карри набрал всего 8 очков. Джордан Пул вышел в стартовой пятерке и отметился 30 очками.

17 очков за 20 минут – Клэй Томпсон вернулся в НБА спустя 2,5 года и взорвал матч лучшим данком дня