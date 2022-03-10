«Реал» выбил «ПСЖ» из ЛЧ, Почеттино и Аль-Хелайфи ругают судей, Кабелла ушел из «Краснодара», Большунов остался без экипировщика, Россия – без «Евроспорта», проблемы Промеса и другие новости

1. «Реал» благодаря хет-трику Бензема снес «ПСЖ» (3:1) и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» сыграл вничью со «Спортингом» (0:0) и также пробился в четвертьфинал (в первом матче было 5:0). Бензема вышел на 3-е место в списке бомбардиров «Реала» во всех турнирах и на 2-е в ЛЧ, а вот Месси 7 лет подряд не может попасть в финал ЛЧ и второй сезон подряд вылетает в 1/8 финала.

Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи пытался попасть в судейскую после матча, но перепутал комнаты и кричал «Я убью тебя» делегату «Реала», его остановили телохранители.

2. В первых матчах 1/8 финала Лиги Европы в среду «Порту» проиграл «Лиону» (0:1) дома, «Бетис» уступил «Айнтрахту» (1:2).

3. «Металлург» выбил «Барыс» (4-1) и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина.

4. «Краснодар» расторг контракт с полузащитник Реми Кабелла. Ранее «быки» также разорвали контракт с Виктором Классоном, соглашения остальных легионеров на данный момент приостановлены. Сообщается, что Гжегожа Крыховяка не устроил вариант с приостановкой контракта, переговоры о расторжении складываются непросто. В Россию игрок возвращаться не готов.

5. Тренера «Зенита» Анатолия Тимощука хотят лишить всех титулов, госнаград и тренерской лицензии на Украине. Это предложил Комитет по этике.

6. Производитель экипировки Rossignol приостановил сотрудничество с российскими спортсменами. На лыжах этой марки выступает Большунов.

7. Компания Discovery, владеющая каналом Eurosport, с 9 марта приостанавливает вещание в России.

8. УЕФА хочет расширить число участников Евро до 32 команд с 2028 года. Ассоциация профессиональных футболистов Англии выступает против.

9. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Эдмонтону» (3:4) в овертайме, «Ванкувер» принимает «Монреаль».

10. Криштиану Роналду играл через боль два месяца. В «МЮ» сомневаются, что он выйдет с «Тоттенхэмом».

11. НБА. «Майами» уступил «Финиксу», «Шарлотт» проиграл «Бостону». Другие результаты – здесь.

12. «Уралкалий» потребовал от «Хааса» вернуть спонсорские средства за сезон-2022. Инициатором разрыва, согласно заявлению, было руководство команды «Хаас», а контракт был прекращен в одностороннем порядке. «Хаас» тем временем объявил о переходе Кевина Магнуссена – датчанин вернулся в «Ф-1» и заменит в команде Мазепина.

13. Валиева и Щербакова получат по 4 млн рублей за золото Олимпиады-2022, Трусова, Слепышев, Шипачев, Федотов – по 2,5 млн за серебро. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующее постановление.

14. Компания Okko подарит зрителям подписку «Премиум» из-за ухода АПЛ. Можно также вернуть деньги за оставшийся период.

15. Фанаты «Аталанты» вывесили баннер с Миранчуком и Малиновским, жмущими руки на фоне флагов России и Украины.

16. Выяснилось, что Квинси Промес говорил отцу о желании убить двоюродного брата в ночь после происшествия – его телефон прослушивали. Игроку «Спартака» предъявят более тяжкие обвинения.

17. Выборы главы Союза биатлонистов России планируются в июне.

18. Плакаты «Молодежь zа Путина» и «Zа наших» показали на матче МХЛ юные хоккеисты и болельщики из Хабаровска.

Цитаты дня.

Гари Невилл: «Месси и Роналду больше не лучшие игроки мира. Они теряют тот уровень, что был раньше»

Генпродюсер «Матч ТВ» об изменениях в сетке: «Покажем РПЛ, плей-офф КХЛ, биатлон, уделим больше внимания баскетболу, волейболу и гандболу»

Дмитрий Губерниев: «Не выступать же Большунову на деревянных лыжах теперь. Нужно искать компанию, которая еще не отвернулась от нас»

Сборная Польши о выходе в финал стыков ЧМ-2022: «Мы предпочли бы обыграть Россию на поле»

Почеттино о судействе в Мадриде: «Позор! Был фол на Доннарумме. Невозможно, чтобы такое происходило в 2022 году»