Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков рассказал о возможном появлении альтернативной серии Гран-при в следующем сезоне.

«Мы прорабатываем, это все пока на стадии идеи. Прорабатываются разные варианты, поэтому ничего конкретного я пока сказать не могу», – заявил Горшков.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

По информации «Матч ТВ», участие в российском аналоге Гран-при могут принять сборные Китая, Грузии и Узбекистана. При этом инициатива может столкнуться с критикой со стороны ISU, по регламенту которого все международные соревнования должны пройти сертификацию. В случае, если турнир организуют в обход правил, у всех сторон могут возникнуть юридические проблемы.