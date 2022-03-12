В России может появиться альтернативная серия Гран-при по фигурному катанию. Обсуждается участие Китая, Грузии и Узбекистана

Теги ISU Гран-при ФФКР Александр Горшков Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков рассказал о возможном появлении альтернативной серии Гран-при в следующем сезоне.

«Мы прорабатываем, это все пока на стадии идеи. Прорабатываются разные варианты, поэтому ничего конкретного я пока сказать не могу», – заявил Горшков.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

По информации «Матч ТВ», участие в российском аналоге Гран-при могут принять сборные Китая, Грузии и Узбекистана. При этом инициатива может столкнуться с критикой со стороны ISU, по регламенту которого все международные соревнования должны пройти сертификацию. В случае, если турнир организуют в обход правил, у всех сторон могут возникнуть юридические проблемы.

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