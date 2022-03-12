Формула-1. Тесты. Бахрейн. 3-й день. Перес показал лучшее время в утренней сессии, Чжоу – 2-й, Гасли – 3-й, Хэмилтон – 9-й

В Бахрейне проходит заключительный день предсезонных тестов «Формулы-1».

По итогам утренней сессии лучшее время показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Чжоу Гуаньюй из «Альфа Ромео» стал вторым, пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли – третьим.

Предсезонные тесты

Международный автодром Бахрейна

12 марта 2022 года

3-й день

Утренняя сессия

1. Серхио Перес («Ред Булл») – 1.33,105 (43 круга)

2. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,854 (82)

3. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,760 (91)

4. Карлос Сайнс («Феррари») +1,800 (68)

5. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,223 (54)

6. Ландо Норрис («Макларен») +2,399 (39)

7. Николас Латифи («Уильямс») +2,529 (73)

8. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,924 (53)

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,112 (78)

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +5,511 (38)

Тесты. Бахрейн. 2-й день. Сайнс стал лучшим в официальной сессии, Магнуссен показал лучший результат в добавленное время

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