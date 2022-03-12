Формула-1. Тесты. Бахрейн. 3-й день. Перес показал лучшее время в утренней сессии, Чжоу – 2-й, Гасли – 3-й, Хэмилтон – 9-й

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В Бахрейне проходит заключительный день предсезонных тестов «Формулы-1».

По итогам утренней сессии лучшее время показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Чжоу Гуаньюй из «Альфа Ромео» стал вторым, пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли – третьим.

Предсезонные тесты
Международный автодром Бахрейна
12 марта 2022 года
3-й день
Утренняя сессия
 
1. Серхио Перес («Ред Булл») – 1.33,105 (43 круга)
2. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,854 (82)
3. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,760 (91)
4. Карлос Сайнс («Феррари») +1,800 (68)
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,223 (54)
6. Ландо Норрис («Макларен») +2,399 (39)
7. Николас Латифи («Уильямс») +2,529 (73)
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,924 (53)
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,112 (78)
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +5,511 (38)
 

Тесты. Бахрейн. 2-й день. Сайнс стал лучшим в официальной сессии, Магнуссен показал лучший результат в добавленное время

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