«Барселона» следит за Левандовским. Он в шорт-листе форвардов на случай, если купить Холанда не получится

следит за ситуацией вокруг Роберта Левандовского.

Как пишет Diario Sport, каталонский клуб твердо намерен подписать нападающего топ-уровня летом.

Главная цель «Барсы» – форвард дортмундской Эрлинг Холанд. У сине-гранатовых есть список потенциальных кандидатов на эту позицию на случай, если купить норвежца не удастся. В него входят Александер Исак («Реал Сосьедад»), Карим Адейеми («Ред Булл Зальцбург»), Лаутаро Мартинес ( ) и ( ).

Каталонский клуб внимательно наблюдает за тем, как развивается ситуация вокруг поляка. Его контракт с «Баварией» истекает летом 2023 года, и форвард пока не получил предложения о продолжении сотрудничества. Левандовски хочет прояснить свое будущее как можно скорее.

Организовать сделку по Роберту будет очень сложно. Важную роль здесь играет и тот факт, что Левандовски хотел поиграть за «Реал». Несмотря на это, руководство «Барселоны» внимательно следит за ситуацией.

33-летний форвард – лучший бомбардир Бундеслиги и Лиги чемпионов в этом сезоне. Он забил 42 гола в 35 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.