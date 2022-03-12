Вылет из РПЛ могут отменить, новые критерии «Золотого мяча», у Тимощука отняли титулы на Украине, «Матч ТВ» лишился еще 2 турниров, Трусовой не будет на КПК и другие новости

1. РПЛ согласовала мораторий на вылет команд в ФНЛ, утверждает «РБ Спорт». Вопрос обсудит исполком РФС. Клубы РПЛ также предлагают установить потолок зарплат, зафиксировать курс евро и запретить выплаты игрокам в иностранной валюте в будущем. Кроме того, ряд клубов лиги предложил отменить лимит на легионеров со следующего сезона.

2. Критерии вручения «Золотого мяча» изменят. Будут учитывать результаты за сезон, а не за год, индивидуальные достижения станут важнее трофеев.

3. Тренера «Зенита» Анатолия Тимощука лишили всех титулов на Украине. Ему пожизненно запретили футбольную деятельность в стране.

4. Чемпионаты Португалии и Шотландии приостановили контракты с «Матч ТВ».

5. Появилась информация, что Nike думает об отказе от сотрудничества с «Челси». Они подписали 15-летний контракт на 900 млн фунтов в 2016-м. Впрочем, по другим данным, компания не намерена прекращать сотрудничество.

6. Некоторые российские игроки НХЛ рассматривают получение убежища или вида на жительство в Северной Америке, пишет TSN.

7. Фигуристка Александра Трусова не выступит на Кубке Первого канала, сообщает ТАСС.

8. Французский лыжник Ришар Жув выиграл классический спринт на этапе Кубка мира в Фалуне и одержал победу в зачете спринтов, обойдя Клэбо на 6 очков. Клэбо одержал победу в общем зачете, Большунов – 2-й с отставанием 497 очков.

Женский спринт выиграла шведская лыжница Юнна Сундлинг, а российская лыжница Наталья Непряева досрочно одержала победу в общем зачете Кубка мира.

9. НХЛ. «Коламбус» обыграл «Миннесоту» (3:2 Б), у Чинахова гол и победный буллит, Капризов забросил 30-ю шайбу в сезоне. «Айлендерс» обыграли «Виннипег» (5:2), Варламов одержал 1-ю победу за 7 матчей. Все результаты дня – здесь.

10. «Атлетико» победил «Кадис», доигрывая вдесятером (2:1). Забили Феликс и де Пауль.

11. Пишут, что Криштиану Роналду озадачило решение «МЮ» назначить временного тренера после отставки Сульшера. Кстати, португалец может сыграть с «Тоттенхэмом».

12. НБА. 37 очков Морэнта помогли «Мемфису» обыграть «Нью-Йорк» и другие результаты.

13. «ПСЖ» может продать Неймара летом примерно за 100 млн евро. Эмир Катара устал от бразильца, пишет журналист Ромен Молина.

14. Француженка Жюлия Симон выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в эстонском Отепя, Фойгт – 2-я, Кноттен – 3-я, Ханна Оберг – 6-я, Ульсбю-Ройселанн – 10-я. Сборная России не участвует в соревнованиях.

15. Шамиль Газизов проиграл суд «Спартаку». Он требовал признать увольнение незаконным.

16. Официальная фэнтези АПЛ удалила всех пользователей из России.

17. Единая лига ВТБ. 17 очков Шведа помогли ЦСКА в гостях обыграть «Енисей».

18. США вводят санкции против Татьяны Навки.

Цитаты дня.

Зарема против расширения РПЛ: «Хотим получить турнир уровня ФНЛ? Это приведет к дальнейшему падению доходов»

Журналист Эдвардс: «Фанатам «Челси» нужно запретить посещать стадионы, если они продолжат превозносить Абрамовича»

Джан Пьеро Гасперини: «Поддерживаем Миранчука. Он хорошо дружит с Малиновским, и это прекрасно. Люди важнее, чем флаги их стран»

Томас Бах об отстранении российских спортсменов: «Мы не попадемся в ловушку дешевых аргументов о том, что это – политизация спорта»

Чеферин о расторжении контракта с «Газпромом»: «Это дорого обошлось УЕФА. Но политикам легко кричать. Все ли западные компании соблюдают права человека?»

Марта Костюк: «Не услышала от российских игроков извинений или неодобрения. Меня это шокирует»

Антонио Конте: «Грустно, что российских спортсменов отстраняют от соревнований. Это несправедливо