Карпин будет совмещать сборную и «Ростов», санкции против Абрамовича, «Матч ТВ» без «Ф-1», «Салават» прошел «Сибирь», нули «Барсы», проблемы Промеса и другие новости

1. Валерий Карпин будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Его контракт продлен до конца 2022 года. Пишут, что ради ростовского клуба Карпин отказал «Локомотиву» и «Краснодару».

2. Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича. Его активы заморожены, продажа «Челси» заблокирована. Великобритания готова найти вариант для продажи клуба, но при условии, что Абрамович не получит вырученные средства.

Клубу запрещено осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками, также «Челси» не сможет продавать билеты на игры, а клубный магазин закрылся. «Челси» сможет тратить только 500 тысяч фунтов на организацию домашнего матча, 20 тысяч – на выезд.

Кроме того, титульный спонсор Three приостановил сотрудничество с клубом.

3. «Барселона» дома не забила «Галатасараю» в Лиге Европы (0:0), «Аталанта» обыграла «Байер» (3:2) благодаря голам Малиновского и Муриэля, «Монако» Головина проиграл «Браге». Все результаты вечера – тут.

4. «Формула-1» разорвала контракт с «Матч ТВ» и запретит доступ к F1 TV из России.

5. «Салават Юлаев» выиграл серию у «Сибири» (4-1) и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина 5-й раз подряд, «Авангард» уступил «Ак Барсу» в овертайме 5-го матча, но ведет 3-2 в серии. «Динамо» вышло вперед в серии с «Северсталью» после 0-2. Шипачев отдал 3 голевых паса в 5-й игре.

6. Хавбека «Спартака» Квинси Промеса подозревают в торговле наркотиками. У полиции Бельгии данные о вложениях в партию кокаина весом 4000 кг, пишет De Telegraaf.

7. Карим Бензема – лучший игрок недели в Лиге чемпионов. Форвард «Реала» сделал хет-трик в игре с «ПСЖ».

8. «Локомотив» не накажут техническим поражением из-за выхода Яна Кухты. КДК отклонил протест «Химок» и пояснил свое решение.

9. «Челси» в перенесенном матче АПЛ победил «Норвич» в гостях (3:1), «Астон Вилла» разгромила «Лидс». Другие результаты – здесь.

10. НХЛ. «Сент-Луис» победил «Рейнджерс» (6:2), один из голов на счету Барбашева, Шестеркин пропустил 4 шайбы и был заменен. «Миннесота» одолела «Детройт» (6:5 Б), Капризов забросил 29-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

11. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в эстонском Отепя, Лагрейд – 2-й, Долль – 3-й, Кристиансен – 4-й, Тарьей Бо – 10-й. Сборная России не участвует в соревнованиях.

12. НБА. 25+14 Дюрэнта помогли «Бруклину» справиться с «Филадельфией» на выезде.

13. Сергей Иванов назначен на матч «Локомотив» – ЦСКА, Кукуляк будет судить игру «Спартак» – «Краснодар» и другие назначения на 21-й тур РПЛ.

14. Против российского гимнаста Ивана Куляка, вышедшего на награждение с буквой Z на форме, открыто дисциплинарное дело.

15. Лига конференций. «Лестер» победил «Ренн», «Базель» Чалова уступил «Марселю», «Рома» в гостях одолела «Витесс».

16. Российский шахматист Евгений Романов будет выступать за Норвегию.

17. Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет 24-27 марта в Саранске.

18. Россия и Катар подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере спорта.

19. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин думал поставить на аватарку в инстаграме символ мира вместо фото с Путиным, но ему посоветовали этого не делать, пишет The New York Times.

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РФС: «Стыковой матч сборной России перенесут, если CAS приостановит обеспечительные меры ФИФА и УЕФА»

Вик Уайлд: «По «Макдоналдс» я скучать не буду. Новостные поводы меняются так быстро, что завтра у американцев появится что-то новое для беспокойства»

Константин Генич: «Гол Бензема нельзя было засчитывать – откровенно играл в тело, нарушил правила. Понимаю эмоции Аль-Хелайфи»

Ротен о Месси и Неймаре: «Два наемника! Это надувательство! Один ходит пешком по полю, другой отыграл меньше половины матчей за «ПСЖ»

Хабаровский губернатор Дегтярев: «Напоминаю, что КХЛ придумал наш президент – Владимир Путин. Комментировать больше нечего»