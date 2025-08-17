  • Спортс
  • Лапочкин считает назначение пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Зенитом» ошибочным: «Умяров успевает первым сыграть в матч, но дальше происходит просто контакт, нет удара, ничего нет»
23

Лапочкин считает назначение пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Зенитом» ошибочным: «Умяров успевает первым сыграть в матч, но дальше происходит просто контакт, нет удара, ничего нет»

Лапочкин не поддержал назначение пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Зенитом».

Команды сыграли вничью со счетом 2:2 в 5-м туре Мир РПЛ.

На 86-й минуте полузащитник гостей Густаво Мантуан высоко поднял ногу, пытаясь дотянуться до мяча, и сбил Наиля Умярова в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Артем Чистяков назначил пенальти, ВАР подтвердил его решение. 

Эсекиэль Барко не реализовал 11-метровый. Он дважды коснулся мяча при ударе, из-за чего гол Жедсона Фернандеша после добивания был отменен. 

– Пенальти не стопроцентный, вызывает большие вопросы. Потому что две ноги тянутся в борьбе за мяч. Да, Умяров успевает первым сыграть в этот матч, а дальше происходит просто контакт, нет удара, ничего нет. Мне кажется, что это ошибочно назначенный пенальти.

– Пенальти не перебивали. Почему?

– Все говорят, вот двойное касание, новое правило – надо перебивать. Да, новое правило ввели, в России оно тоже работает, но перебивается только при условии, когда забит гол. А он не был забит, вратарь отбил. Если вратарь отбивает мяч, то все остается по‑старому. За двойное касание назначается свободный удар с одиннадцатиметровой отметки.

Соответственно, судья сам не увидел, момент действительно тяжелый, он виден ВАР. Поэтому после непродолжительной проверки арбитры правильно вмешались и назначили свободный удар в пользу обороны, – сказал бывший арбитр Сергей Лапочкин

А что теперь делать со Станковичем?4376 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
