Талалаев на вопрос о Батракове: «Хватит про него. Вы его видели сегодня? Он лежал больше, чем вся команда «Балтики»

Андрей Талалаев заявил, что Алексея Батракова сегодня не было на поле.

В субботу «Балтика» сыграла вничью с «Локомотивом » (1:1) в 5-м туре Мир РПЛ .

– «Балтика» оборвала голевую серию Батракова. Как удалось его нейтрализовать?

– Ребята мои – большие молодцы. Хватит про Батракова. Вы его видели сегодня на поле? Я видел. Он лежал больше, чем вся команда у нас.

– У вас, можно сказать, была перепалка тренерская между вами и Галактионовым...

– Нельзя сказать.

– А что это было?

– Это вы выдаете то, что вы видели. Мы просто пообщались, обнялись после игры, поблагодарили друг друга за хороший футбол.

– Казалось, что это было на повышенных тонах...

– Это вам показалось. Когда кажется, ходите в церковь, – сказал главный тренер «Балтики».

Талалаев о судействе: «Батраков – лучший игрок на сегодня, наверное, но ему что, позволено больше, чем другим? Он бьет нашего игрока после свистка, лезет и посылает тренера «Балтики»