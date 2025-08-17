Талалаев на вопрос о Батракове: «Хватит про него. Вы его видели сегодня? Он лежал больше, чем вся команда «Балтики»
В субботу «Балтика» сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1) в 5-м туре Мир РПЛ.
– «Балтика» оборвала голевую серию Батракова. Как удалось его нейтрализовать?
– Ребята мои – большие молодцы. Хватит про Батракова. Вы его видели сегодня на поле? Я видел. Он лежал больше, чем вся команда у нас.
– У вас, можно сказать, была перепалка тренерская между вами и Галактионовым...
– Нельзя сказать.
– А что это было?
– Это вы выдаете то, что вы видели. Мы просто пообщались, обнялись после игры, поблагодарили друг друга за хороший футбол.
– Казалось, что это было на повышенных тонах...
– Это вам показалось. Когда кажется, ходите в церковь, – сказал главный тренер «Балтики».
Талалаев о судействе: «Батраков – лучший игрок на сегодня, наверное, но ему что, позволено больше, чем другим? Он бьет нашего игрока после свистка, лезет и посылает тренера «Балтики»