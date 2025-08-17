«Парма» купила лучшего бомбардира «Вестерло» Фригана менее чем за 10 млн евро

«Парма» приобрела лучшего бомбардира «Вестерло».

К итальянской команде присоединился 22-летний нападающий Матия Фриган . Контракт с хорватским футболистом рассчитан до лета 2030 года.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо , «Парма » заплатила за новичка менее 10 млн евро.

В минувшем сезоне Фриган забил 13 голов в 39 матчах лиги Бельгии – больше всех в «Вестерло ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: parmacalcio1913.com