«Парма» купила лучшего бомбардира «Вестерло» Фригана менее чем за 10 млн евро
«Парма» приобрела лучшего бомбардира «Вестерло».
К итальянской команде присоединился 22-летний нападающий Матия Фриган. Контракт с хорватским футболистом рассчитан до лета 2030 года.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Парма» заплатила за новичка менее 10 млн евро.
В минувшем сезоне Фриган забил 13 голов в 39 матчах лиги Бельгии – больше всех в «Вестерло». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: parmacalcio1913.com
А что теперь делать со Станковичем?4594 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Пармы»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости