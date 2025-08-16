Экс-судья Бурруль про фол Рафиньи на Морее: «Форвард «Барселоны» должен был быть удален – по тем же критериям, что и в случае с Мурики»
Экс-судья считает, что Рафинья должен был получить красную в игре с «Мальоркой».
«Барселона» обыграла «Мальорку» в 1-м туре Ла Лиги со счетом 3:0.
В компенсированное к первому тайму время вингер каталонцев жестко сбил защитника соперника Матеу Морея. Главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро показал бразильцу желтую карточку.
«По тем же критериям, что и в случае с Мурики, нападающий «Барселоны» должен был быть удален с поля за опасный удар сзади по ношам защитника «Мальорки», – сказал бывший арбитр Альфонсо Перес Бурруль.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
