  • Экс-судья Бурруль про фол Рафиньи на Морее: «Форвард «Барселоны» должен был быть удален – по тем же критериям, что и в случае с Мурики»
Экс-судья Бурруль про фол Рафиньи на Морее: «Форвард «Барселоны» должен был быть удален – по тем же критериям, что и в случае с Мурики»

Экс-судья считает, что Рафинья должен был получить красную в игре с «Мальоркой».

«Барселона» обыграла «Мальорку» в 1-м туре Ла Лиги со счетом 3:0. 

В компенсированное к первому тайму время вингер каталонцев жестко сбил защитника соперника Матеу Морея. Главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро показал бразильцу желтую карточку. 

«По тем же критериям, что и в случае с Мурики, нападающий «Барселоны» должен был быть удален с поля за опасный удар сзади по ношам защитника «Мальорки», – сказал бывший арбитр Альфонсо Перес Бурруль

А что теперь делать со Станковичем?4602 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoРафинья Диас
logoМальорка
logoЛа Лига
logoБарселона
Хосе Мунуэра Монтеро
logoсудьи
Альфонсо Перес Бурруль
logoМатеу Морей
logoВедат Мурики
