Экс-судья Бурруль про фол Рафиньи на Морее: «Форвард «Барселоны» должен был быть удален – по тем же критериям, что и в случае с Мурики»

Экс-судья считает, что Рафинья должен был получить красную в игре с «Мальоркой».

«Барселона » обыграла «Мальорку» в 1-м туре Ла Лиги со счетом 3:0.

В компенсированное к первому тайму время вингер каталонцев жестко сбил защитника соперника Матеу Морея . Главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро показал бразильцу желтую карточку.

«По тем же критериям, что и в случае с Мурики , нападающий «Барселоны» должен был быть удален с поля за опасный удар сзади по ношам защитника «Мальорки», – сказал бывший арбитр Альфонсо Перес Бурруль .