Саночник Репилов: «На Олимпиаде нас просили «не обниматься» и «не целоваться» с украинскими спортсменами, чтобы у них не возникло проблем с руководством»

Трехкратный чемпион мира по санному спорту рассказал об ограничениях на общение с украинскими спортсменами на в Пекине и поделился мнением о допинг-скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

– В Пекине было ощущение, что сборную России избегают? Украинцам рекомендовали не фотографироваться вместе, не общаться. Другие страны говорят, что русских не должно быть на Олимпиаде из-за допинга…

– Нас просили «не обниматься» и «не целоваться» с украинскими спортсменами, чтобы у них не возникло проблем с руководством из-за пристального внимания к нашим странам.

А что касается неугомонных людей, требующих нас отстранить, то хочется спросить, а что они из себя представляют, кто они такие? Сидят в кабинетах, им говорят давить на Россию – они и давят. Это говорящие головы, которые всем промывают мозги.

Как можно обобщать всех спортсменов? Возьмите разом допинг-пробу у всех и посмотрите, кто будет на запрещенных препаратах. Весь мир знает истории, как европейцы и американцы годами употребляют допинг, читерятся, и ничего, про них никто не судачит. А на Россию очередную массированную атаку ведут.

Хотят нас отстранить? Отстраняйте! Только за что? За Камилу Валиеву? Бред полный! Им только повод нужен, и, если бы не история с Камилой, нашли бы другого. А еще говорят, что спорт вне политики.

Так было и перед . Как только у нас все спокойно, появляется какая-то из международных организаций и начинает обвинять нас в допинге. Почему новость о положительной пробе всплыла лишь после золотой медали, а не сразу после взятой в декабре пробы? Это ответ на любой вопрос.

В Токио была персональная атака на художественную гимнастику, в Пекине – на фигурное катание. Как минимум странная история, над которой стоит задуматься.

– Заслуженные медали фигуристам не вручили. Может, стоит ждать лет десять, пока всех не проверят, а потом по почте прислать с открыткой, чтобы спортсмены вспомнили, за что призы?

– Девочке 15 лет, и они ее так унижают на весь мир, пытаются сделать из нее нечистую спортсменку, вместе с ней тянут тренера и всю страну. Неужели не стыдно? Если у Камилы есть допинг, снимите ее, зачем цирк устраивать? Но ведь ее же официально допустили, так что отстаньте от спортсменки и наградите заслуженными медалями.

Гендерное равенство вводят, мужчины, которые будут выступать в женских соревнованиях – для них нормальное явление. Двойные стандарты. Тогда всех, кто был пойман на жестком допинге, как Фелпс, американских спринтеров, других, – лишайте медалей, не награждайте в этих дисциплинах.

Очень жалко Камилу, всю команду, тренеров и специалистов. Им непросто. Здорово, что ОКР быстро сработал, подал апелляцию в CAS и девочку допустили до старта. В 2018 году, когда нас отправляли без флага на Олимпиаду, в суде говорили, что мы виноваты, а после суда извинялись, мол, им сказали нас отстранить, – сказал Репилов.

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Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге