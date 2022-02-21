сообщил, что будет просить о премиях для хоккеистов, не сыгравших на .

уступила команде Финляндии (1:2) в финале турнира в Пекине.

– Будете ходатайствовать, чтобы тем, кто не попал в заявку, тоже были премии, машины и так далее?

– Обязательно.

Я уже сказал Алексею Жамнову после игры, что те пацаны, которые были здесь, сделали все для атмосферы в сборной. Это одни из самых важных людей здесь.

Даже когда были тренировки по желанию, они приезжали, были здесь, поддерживали искренне.

– входит в их число?

– Конечно, входит, – заявил менеджер сборной России.

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти