Тебас о проблемах с регистрацией игроков в Ла Лиге: «В приоритете – устойчивое развитие. Каждый год одно и то же, этот фильм я уже видел»

Хавьер Тебас высказался о проблемах регистрацией игроков у клубов Ла Лиги.

– Ситуация с регистрациями – неожиданность?

– Я лишь говорю, что это может быть. Потому что всегда есть клубы, которые задерживаются с регистрацией. Это правило, которое клубы сами приняли и продолжают поддерживать, потому что в приоритете – устойчивое развитие.

– Лига закроет на это глаза?

– Есть регламент, который клубы знают уже давно. Всегда что-то происходит. К 31 августа все или почти все выполняют свои обязательства. Многие уходы совершаются в последние пятнадцать дней – в этом нет ничего необычного.

Мне нравится общаться с другими лигами. Сегодня Бундеслига – лига, наиболее похожая на нашу, с аналогичными правилами финансового контроля, – имеет примерно такое же количество уходов.

Меня совершенно не удивляет то, что происходит, каждый год одно и то же. Этот фильм я уже видел. Просто у каждого клуба есть своя стратегия. Посмотрим, как клубы решат свои проблемы. Может, кто-то уже все уладил, я ничего раскрывать не буду, – сказал президент Ла Лиги .